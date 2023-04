Dziewczynka z kotem rozbawia do łez. Nagranie to hit

Jak upchnąć kota do plecaka?

Dziewczynka z Malezji, prawdopodobnie autystyczna, rozbawiła internautów swoimi niezgrabnymi próbami złapania kota i wepchnięcia go do plecaka. Niestety, podjęte starania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Zwierzęciu chyba nie spodobała się wizja przebywania we wnętrzu szkolnej torby i w pewnym momencie udało mu się wyrwać pomysłowej uczennicy. Dziewczynka pobiegła za nim, jednak nie zdołała ponownie złapać kota.