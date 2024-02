Dziewczynka przyszła na komendę. Bała się o mamę

Jak przypomina policja, ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest tłumaczenie dzieciom, że policjanci są po to, by pomagać. "A na pewno nimi nie straszyć. Dorośli nie zdają sobie sprawy, że w takiej sytuacji podświadomie budują u dziecka strach do policjanta, co w przyszłości może spowodować bardzo przykre konsekwencje. Dziecko może bać się zwrócić o pomoc" - czytamy.