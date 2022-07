Dziewczynka nad brzegiem Warty znalazła paczkę. W środku był martwy kot

Dziennikarze "Super Expressu" dotarli do rodziców nastolatki, która znalazła paczkę z truchłem zwierzęcia. - Moja córka chodziła tam około godz. 19.00, 20.00 wraz z trójką znajomych. My byliśmy na mieście. Zadzwoniła do mnie, że przy wersalce, którą bezdomni postawili koło rury ciepłowniczej, leży paczka. Kiedy ją przesunęli, to zobaczyli, że w środku jest zwierzę - relacjonuje dziennikowi pan Paweł, którego córka dokonała makabrycznego odkrycia. Mężczyzna dodał, że zwierzę miało powykręcane kończyny.