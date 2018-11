Dziennikarze "Superwizjera" z kolejną nagrodą. TVP wycięła podziękowania dla Wacowskiego

Dziennikarze "Superwizjera" - Łukasz Ruciński i Maciej Duda - zdobyli Grand Prix Festiwalu Sztuka Faktu w Toruniu. Nawet TVP doceniło reporterów Superwizjera informując w swoim materiale o ich zwycięstwie. W relacji wycięto jednak słowa poparcia dla Piotra Wacowskiego, które padły ze sceny.

Dziennikarze zdobyli Grand Prix festiwalu. (Facebook.com, Fot: Maciej Duda)

Podczas sobotniej gali wręczone zostały najważniejsze festiwalowe wyróżnienia. W konkursie wzięło udział 75 reportaży i dokumentów. Reportaż Łukasza Rucińskiego oraz Macieja Dudy "Wody skażone trotylem" zdobył nagrodę główną - Grand Prix Szóstego Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu.

"Gdy trwa bezpardonowy atak na Superwizjer TVN i całe, naprawdę niezależne od władzy dziennikarstwo przychodzi dobra wiadomość. Z Łukasz Ruciński dostaliśmy Grand Prix w kategorii reportaż telewizyjny na Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu. Nagrodzono nasz reportaż "Wody skażone trotylem", do którego autorem większości zdjęć jest Piotr Wacowski. To kolejna nagroda w tym roku dla reportażu Superwizjer TVN , do którego zdjęcia robił Piotr, przez przyjaciół zwany Wackiem" - napisał na Facebooku Maciej Duda.

"To jeden z najlepszych operatorów w Polsce"

Gdy odbierali nagrodę, zabrali głos na scenie. Łukasz Ruciński powiedział: "Bardzo dziękujemy. Jesteśmy zaskoczeni, szczególnie po tym, jak spotkaliśmy się z nieprzychylną reakcją lokalnych mediów. Po emisji tego reportażu, który wywołał małe trzęsienie ziemi w Bydgoszczy. Ale przede wszystkim dzisiaj chcemy podziękować naszemu operatorowi, autorowi większości zdjęć do tego materiału - Piotrowi Wacowskiemu. To jeden z najlepszych operatorów w Polsce, z którym mamy zaszczyt współpracować".

- Chcielibyśmy też podziękować Reni Włazik, bohaterce naszego reportażu, która walczy z tym skażeniem i bardzo się temu poświęca. A w sprawie Piotra Wacowskiego: Piotr znany jest jako Wacek. Obecnie w mediach społecznościowych dziennikarze powinni się z nim solidaryzować pod hashtagiem #muremzawackiem - dodał Maciej Duda.

Podziękowania te opublikowali na Facebooku. To reakcja na działanie TVP3. Stacja w materiale opisującym konkurs ani słowem nie wspomina o Piotrze Wacowskim. Tam, gdzie pojawiły się przemówienia dziennikarzy, pokazano jedynie fragmenty o "trzęsieniu ziemi w Bydgoszczy" oraz podziękowania dla bohaterki reportażu.

Gest pozdrowienia nazistowskiego

Piotr Wacowski jest jednym z autorów reportażu "Superwizjera" TVN "Polscy neonaziści". Materiał ukazuje kulisy działalności stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność" oraz związanych z nimi zwolenników ideologii Adolfa Hitlera. W listopadzie portal wpolityce.pl opublikował zdjęcia Wacowskiego wykonującego gest pozdrowienia nazistowskiego.

Mimo że była to prowokacja dziennikarska, Wacowski jest podejrzany o propagowanie nazizmu, za co grozi do dwóch lat więzienia. W piątek jego dom odwiedzili funkcjonariusze ABW. 29 listopada ma się stawić na przesłuchanie w charakterze podejrzanego.

Dziennikarze dostają wsparcie z najmniej oczekiwanych stron. "Zarzucanie dziennikarzom propagowania faszyzmu bo udawali neonazistów i pokazali wydarzenie neonazistów to czysty absurd. Można by się z tego śmiać i kpić że polskie służby znów się ośmieszają, ale to wywołuje realne szkody dla wizerunku PL za granicą, dając 2. życie tej sprawie" - napisał na Twitterze Krzysztof Bosak.