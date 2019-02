Dziennikarze ofiarami mowy nienawiści. TVP zapewnia im pomoc psychologiczną

TVP postanowiło chronić swoich pracowników przed mową nienawiści. Jej ofiarami padli między innymi Magdalena Ogórek czy Krzysztof Ziemiec. Ich pracodawca nie tylko "postawił" ochroniarzy przed siedzibą telewizji, ale zapewnił również konsultacje ze specjalistą.

Na początku lutego Magdalena Ogórek nie mogła odjechać autem sprzed siedziby TVP Info, bo tłum skutecznie jej to uniemożliwiał. Nie obyło się bez obelg. Krzysztof Ziemiec przyznał, że on i jego rodzina też padli ofiarą mowy nienawiści. I to miało być powodem rezygnacji dziennikarza z prowadzenia "Wiadomości". TVP postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce.