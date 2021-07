Dziennikarz TVN zaatakowany w Waszyngtonie. Reakcja polskiej ambasady

- Ani policjanci, ani my tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, co się stało. Później pojawiła się cała fala kłamstw w internecie, że Kubańczykom nie spodobało się to, o czym mówiłem. Kłamstwo, bo ja nie zdążyłem powiedzieć ani jednego słowa w relacji - opowiadał w relacji na antenie TVN. - Pojawiły się kłamstwa, że wiedzieli, że jestem w telewizji TVN i nie lubią telewizji TVN. Nikt na Kubie nie wie, co to jest TVN, z jakiego kraju jest TVN, więc to jest kolejne kłamstwo - wyjaśniał.