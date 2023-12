Dziennikarz "Teleexpressu" odbił się od drzwi. Trwają zmiany w TVP

Rafał Patyra, który od 2016 r. prowadził słynny program informacyjny, opublikował w piątek na swoim koncie na Instagramie nagranie prezentujące nieudaną próbę wejścia do redakcji "Teleexpressu". Wideo pokazuje dziennikarza kilkukrotnie odbijające przepustkę telewizyjną, która wyraźnie nie działa. Rafałowi Patyrze najprawdopodobniej cofnięto uprawnienia, które umożliwiały wejście do redakcji. "Kolejny dzień bez Teleexpressu. Drzwi do redakcji zamknięte na głucho..." - napisał dziennikarz na Instagramie.