Dzień św. Patryka. Co to za święto? Gdzie jest obchodzone?

Kim był święty Patryk? Jest nie tylko patronem Irlandii

Patron dnia 17 marca był legendarnym biskupem, apostołem Irlandii oraz organizatorem życia religijnego w tym kraju. Jak wskazują pisma historyczne, święty Patryk urodził się w IV wieku w rzymskiej części Brytanii. Jako chłopiec został on porwany do Irlandii, a następnie sprzedany jako niewolnik. W tym czasie nawiązał silną więź z Bogiem, którego prosił o możliwość powrotu do domu. W zamian obiecał zostać kapłanem.