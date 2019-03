Dzień Świętego Patryka - 17 marca. Co to za święto i dlaczego wiele lokali serwuje dziś zielone piwo?

Dzień Świętego Patryka, przypadający 17 marca, to narodowe święto w Irlandii. Jego obchody sięgają jednak znacznie dalej, bo zielonego piwa napijemy się również w pozostałych krajach Europy, a także w USA.

Dzień Świętego Patryka – kim był święty Patryk?

Dzień Świętego Patryka to jedno z najważniejszych świąt w Irlandii i nie tylko. Święty Patryk żył w latach 385-461 (najprawdopodobniej). Urodził się w rodzinie duchownych. Kiedy miał 6 lat został porwany, a następnie sprzedany. Trafił do Irlandii, gdzie został pasterzem. Po sześciu latach niewoli udało mu się uciec do Galii, gdzie przyjął święcenia kapłańskie, po których chciał wrócić do ojczyzny. W trakcie nauki w Galii miał doznać objawienia, w którym otrzymał misję nawrócenia Irlandii. Działalność misyjną na terenie Irlandii rozpoczął w 432 roku jako biskup misyjny.