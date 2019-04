Dzień sportu 2019 – 6 kwietnia świętem sportu na całym świecie. Jak obchodzony jest Światowy Dzień Sportu?

Światowy dzień sportu odbywa się zawsze 6 kwietnia. Z tej okazji w wielu miastach w Polsce oraz na całym świecie odbywa się wiele wydarzeń, których celem jest promowanie sportu i aktywności fizycznej.

Dzień sportu 2019 – kto i kiedy ustanowił to święto?

Światowy Dzień Sportu to dość nowe święto. Ustanowiło je Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w sierpniu 2013 roku. Podjęto wówczas decyzję, że Światowy Dzień Sportu obchodzony będzie zawsze 6 kwietnia.

Dzień sportu 2019 – cele

Światowy Dzień Sportu to również świetna okazja do promocji aktywności fizycznej. Nie ma chyba na świecie osoby, która nie słyszałaby, że sport to zdrowie. Podczas aktywności fizycznej nasz organizm wydziela endorfiny, czyli hormony szczęścia. Dodatkowo ruch bardzo dobrze wpływa na krążenie i ogólny stan zdrowia.