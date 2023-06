Dzień Ojca. Google przygotowało specjalną grafikę

23 czerwca wypada w Polsce Dzień Ojca. To międzynarodowe święto, którego celem jest wyrażenie wdzięczności za trud, jaki ojcowie włożyli w wychowanie dzieci. To również doskonała okazja do złożenia tacie życzeń. Jedną z propozycji przedstawiło Google, które zamieniło klasyczne logo wyszukiwarki w interaktywną grafikę.