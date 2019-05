Dzień Matki 2019 – jaki prezent podarować mamie z okazji jej święta? Kwiaty, czekoladki, a może coś innego?

Dzień Matki to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu. W Polsce mamy obchodzą swoje święto 26 maja. Jaki prezent kupić na Dzień Mamy? Poniżej prezentujemy kilka propozycji.

Dzień Matki 2019 – kwiaty i czekoladki

Dzień Matki 2019 – wspólne wyjście

Pomysłem na prezent z okazji Dnia Matki może być również wspólne wyjście. Obiad lub kolacja na mieście to świetna okazja, żeby omówić wszystkie ważne i mniej istotne kwestie. Warto pomyśleć również o wyjściu na kawę i ciastko. Wyjątkowo udanym prezentem może okazać się obiad i kolacja, które ugotujemy samodzielnie.

Dzień Matki 2019 – kino i teatr

Wiele mam będzie zachwyconych biletem do kina lub teatru. Jeżeli znamy gust mamy, możemy zdecydować się na wejściówkę na konkretną datę i godzinę. Jeżeli nie jesteśmy pewni, co może się spodobać naszej mamie, warto pomyśleć o zakupie vouchera. Do kina, teatru, muzeum, czy też na koncert możemy wybrać się razem z mamą. Dzięki temu spędzimy miły wieczór w swoim towarzystwie.