Dzień Kobiet 2020. Co to za święto? Dlaczego obchodzimy je 8 marca?

Dzień Kobiet od wielu lat obchodzony jest 8 marca. Ale tak właściwie, dlaczego świętujemy akurat wtedy? Co kryje się za historią tego święta w Polsce i na świecie?

Dzień Kobiet pamiątką tragicznych wydarzeń

Ich przemarsz miał tragiczny koniec. Podczas protestu wybuchł pożar. W ogniu zginęło 126 kobiet. W pierwszą rocznicę tych tragicznych wydarzeń kobiety zebrały się, aby obchodzić pierwszą rocznicę pożaru i oddać cześć zmarłym protestującym. Uznaje się, że właśnie świętowanie rocznicy tragicznego pożaru jest pierwszym w historii przypadkiem obchodzenia Dnia Kobiet. I to właśnie od daty protestu wywodzi się data współczesnego, radosnego święta.

Dzień Kobiet wypaczony w czasach PRL

Zupełnie innego znaczenia nabrał Dzień Kobiet w czasach PRL. To właśnie po II wojnie światowej święto to zaczęło być obchodzone na większą skalę w Polsce. Jednak rocznicę walki o wolność i równość kobiet zmieniono w coś zupełnie innego.

8 marca w PRL był idealnym dniem do manipulacji dla aparatu państwowego. Tego dnia promowano pracę kobiet oraz podkreślano jej znaczenie w hierarchii społecznej. Z okazji Dnia Kobiet panie obdarowywano "ekskluzywnymi" podarkami. Oprócz goździków i tulipanów były to rajstopy, kawa, czekolada i inne przedmioty, których zdobycie na co dzień stanowiło nie lada wyzwanie.