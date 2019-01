Dzień Dziadka 2019: szukasz pomysłu na prezent dla dziadka? Podpowiadamy, co mu podarować w tym szczególnym dniu.

Dzień Dziadka 2019 - pomysł na prezent z okazji Dnia Dziadka

Jutro, we wtorek 2019 obchodzimy Dzień Dziadka ! Jeżeli nadal nie macie pomysłów na prezent, zachęcamy do skorzystania z naszych wskazówek. Takie podarunki z pewnością wywołają uśmiech na twarzy każdego dziadka . Zapoznaj się z naszą listą.

Szlafrok i ciepłe kapcie – to najlepsze rozwiązanie dla dziadków, którzy cenią sobie praktyczne prezenty . Zastanów się, czy kojarzysz swojego dziadka siedzącego w miękkim szlafroku i przeglądającego poranną gazetę ? Jeżeli tak, podarunek na pewno mu się spodoba. Dokonując wyboru zwracaj uwagę na jakość tkanin. Ważne, żeby były miękkie. Miej również na uwadze, że w przypadku kapci rozmiar może mieć spore znaczenie. Jeżeli nie wiesz, jakie buty nosi Twój dziadek, zapytaj rodziców albo babcię. To pomoże Ci uniknąć wpadki.

*Zestaw wędkarski *– wiele dziadków ma jakieś hobby. Zwróć uwagę na pasje Twojego. Jeżeli często widujesz go z wędką, warto uwzględnić to przy zakupie prezentu. Spory asortyment sklepów wędkarskich z pewnością ma do zaoferowania coś, co zaskoczy Twojego dziadka. Jeśli nie wiesz, jaką dobrać wędkę, zainwestuj w haczyki spławiki. Zapalony wędkarz, z pewnością zechce niezwłocznie je wypróbować.