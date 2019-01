Życzenia na Dzień Dziadka 2019 – propozycje życzeń i wierszyków na Dzień Dziadka

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziadka. Wnukowie myślą nad prezentami oraz tworzą laurki. Chcą też dołączyć oryginalne życzenia i wierszyki. Poniżej przedstawiamy propozycje ciekawych wierszy i życzeń na Dzień Dziadka.

Życzenia na Dzień Dziadka 2019

Dzień Dziadka to święto nieruchome, co roku wypada 22 stycznia. Jest okazją do okazania wdzięczności za ciężką pracę włożoną w wychowanie naszych rodziców i pomoc w naszym wychowaniu.