Dzień Chłopaka 2019 zbliża się wielkimi krokami. Sprawdź, kiedy dokładnie wypada to święto

Dzień Chłopaka 2019 zbliża się wielkimi krokami. Sprawdź, kiedy dokładnie obchodzimy to święto i czym różni się od Dnia Mężczyzny.

Dzień Chłopaka 2019

Nie wszyscy wiedzą, że Dzień Chłopaka, w odróżnieniu od Dnia Ojca, Dnia Matki czy Dnia Kobiet, nie jest oficjalnie przyjętym świętem, a co za tym idzie, nie jest zaznaczone na większości kalendarzy. To święto zwyczajowe, które nie zostało w żaden sposób ustanowione i chociaż nie jest świętem międzynarodowym, ma swoje odpowiedniki w wielu krajach. W Polsce Dzień Chłopaka obchodzimy 30 września, ale przykładowo w Kanadzie jest to 25 listopada, w Indiach i Meksyku 19 listopada, w Norwegii 7 października, a w Japonii 5 maja.