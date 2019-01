Dzień Babci 2019: pomysł na prezent z okazji Dnia Babci

Dzień Babci 2019: szukasz pomysłu na prezent dla babci? Podpowiadamy, co jej podarować w tym szczególnym dniu [21 stycznia 2019].

Dzień Babci 2019: pomysł na prezent z okazji Dnia Babci (123RF)

Dzień Babci 2019 – pomysł na prezent z okazji Dnia Babci

Dziś, w poniedziałek 2019, obchodzimy Dzień Babci! Jeżeli nadal nie macie pomysłów na prezent, zachęcamy do skorzystania z naszych wskazówek. Takie podarunki z pewnością wywołają uśmiech na twarzy każdej z babć. Zapoznaj się z naszą listą.

Samodzielnie pieczona ciasto – nic nie sprawia bliskim takiej przyjemności, jak samodzielnie wykonany prezent. Większość babć to doskonałe kucharki. Pokaż, że kulinarne poczynania Twojej są prawdziwą inspiracją. Sięgnij po rodzinne przepisy na pyszny dymowy sernik, jabłecznik lub babeczki. Swoje wypieki udekoruj i zanieś w ładnym naczyniu przywiązanym wstążką. Każda babcia z pewnością doceni ten gest!

Foto-kubek z ulubionym zdjęciem – babciom powinny przypaść do gustu spersonalizowane prezenty. Szczególnie, jeżeli jest to typ sentymentalnych osób, które z chęcią wieszają zdjęcia dzieci i wnucząt na ścianie albo regularnie oglądają rodzinne albumy. W tym przypadku doskonale sprawdzą się kubki oraz talerzyki z grafiką w postaci ulubionej fotografii. Tworzeniem takich naczyń zajmują się zakłady fotograficzne. Zanieś do wybranej placówki konkretne zdjęcie i podaruj babci niepowtarzalny kubek. *Biżuteria z grawerem *– to propozycja szczególnie polecana w przypadku babć elegantek. Jeżeli często widujesz swoją babcię z różnego rodzaju zawieszkami lub bransoletkami, wiedz że będzie to trafiony prezent. Dobrze jednak, gdy chcesz uczynić go wyjątkowym, dlatego proponujemy zdecydować się na grawer. Napisy na odwrocie zawieszki typu „Kochanej babci, wnuczka” albo „Z okazji Dnia Babci 21.01.2019” nadadzą ozdobie szczególnego znaczenie i będą przypominać babci o tej chwili.

*Bilety to teatru lub muzeum *– jeżeli Twoja babcia lubi kulturę i sztukę, warto docenić tę pasję. Z tej okazji podaruj jej bilety do muzeum, w którym jeszcze nie była lub na ambitną sztukę teatralną. Dodatkową przyjemność sprawi jej fakt, jeżeli wybierzecie się tam we dwójkę. Czas spędzony razem zbliży Was do siebie i dostarczy babci rozrywki.

Bukiet wysłany pocztą kwiatową – ostatnimi czasy coraz więcej wnucząt żyje w ciągłym biegu i mieszka daleko od rodzinnego domu. To, że nie zdołamy odwiedzić naszych babć w tym szczególnym dniu wcale nie oznacza, że nie możemy podarować im prezentu. Jeżeli złożenie wizyty bliskim będzie niemożliwe, warto skorzystać z usług poczty kwiatowej. Niespodzianka w postaci bukietu pięknych kwiatów z liścikiem z życzeniami będzie dla każdej babci miłym zaskoczeniem!