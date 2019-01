Dzień Babci 2019 - najlepsze życzenia z okazji Dnia Babci

Dzisiaj obchodzimy Dzień Babci. Z tej okazji wnukowie odwiedzają swoje babcie, wręczają im prezenty oraz laurki ze specjalnie przygotowanymi życzeniami. Jeśli nie macie jeszcze pomysłu na wierszyki i życzenia na Dzień Babci, poniżej podajemy kilka propozycji.

Dzień Babci - dlaczego obchodzimy to święto?

Dzień Babci to idealna okazja, by wyrazić swoją miłość i wdzięczność babciom za pomoc w naszym wychowaniu. Dzień Babci jest świętem nieruchomym, co roku obchodzimy go 21 stycznia.