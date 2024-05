Przełomowa deklaracja dla rodziców wcześniaków. Długość urlopu ma wzrosnąć

- Więc zabraliśmy się szybko do pracy, wspólnie ze stroną społeczną, i wypracowaliśmy taką ustawę, która będzie wprowadzała mechanizm "tydzień za tydzień", to znaczy tydzień hospitalizacji, no to tydzień dłuższego urlopu macierzyńskiego - czy to dla dzieci przedwcześnie urodzonych, czy to właśnie dla tych, które z jakichś powodów medycznych musiały pozostać - dodała Dziemianowicz-Bąk.