Wątpliwości wokół kluczowego programu dla rodziców. "Szukanie dziury w całym"

- Program "Aktywny rodzic" to program, który w istocie obejmie wszystkie małe dzieci i wszystkich rodziców małych dzieci. To jest istotna zmiana. "Aktywny rodzic" składa się z trzech filarów, tylko jeden z nich to tzw. babciowe, to właśnie zapowiadane przez Donalda Tuska. Polega to na tym, że jak rodzice wracają do pracy, te 1,5 tys. zł otrzymają. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami to jest wyższa kwota, 1,9 tys. zł. Jeśli jednak rodzic zdecyduje się pozostać w domu albo tylko jeden rodzic wróci do pracy, a dziecko będzie chciał posłać do żłobka, to także może liczyć na dofinansowanie do 1,5 tys. zł - wyjaśniała w programie "Tłit" Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.