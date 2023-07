Dzieci zniknęły w rurze. Zorganizowano akcję poszukiwawczą

To miała być tylko zabawa

Wakacje to czas, w którym dzieci przychodzą do głowy różne pomysły, nie zawsze bezpieczne i odpowiedzialne. Tak było i tym razem, gdy dwóch około 10-letnich chłopców postanowiło wejść do rury odpływowej. Całą sytuację zaobserwował przypadkowy przechodzień, który szybko zaalarmował odpowiednie służby.