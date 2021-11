Dzieci zatrute glifosatem. Niepokojące dane

ONZ i WHO uznały, że glifosat jest bezpieczny dla ssaków, w tym ludzi, w małych dawkach. Jednak w roku 2017 Europejska Agencja Chemikaliów uznała, że środek może doprowadzić do uszkodzenia oczu i jest niebezpieczny dla organizmów wodnych. Mimo to, nie został on wycofany z użytku.