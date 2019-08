Dzieci w sieci. Rodzice coraz częściej rejestrują narodziny dziecka przez Internet

Ponad sto dzieciaków każdego dnia, czterech chłopców lub dziewczynki co godzinę — to liczba internetowych rejestracji nowych członków rodziny. Dziś już nie trzeba chodzić do urzędu po narodzinach dziecka. Wystarczy na kilka minut usiąść do komputera.

(WP.PL, Fot: Robert Kulig)

- Narodziny nowego dziecka zgłosiłem podczas… obiadu. Włączyłem komputer, skorzystałem z profilu zaufanego i po pięciu minutach miałem wszystko z głowy. Akt urodzenia dotarł do domu w ciągu trzech dni, bez konieczności wizyty w urzędzie, ani na poczcie - opowiada pan Krzysztof, ojciec Adama. To było trzecie dziecko w rodzinie, ale pierwsze, które zostało "zarejestrowane" w całości przez internet.

Adam urodził się w październiku ubiegłego roku, a pan Krzysztof był jednym z pierwszych, którzy narodziny nowego członka rodziny zgłosili właśnie tą drogą. Tego samego dnia, również przez sieć, do urzędników powędrował inny wniosek od rodziny Krzysztofa. Tym razem o środki z programu "Rodzina 500+".

O mamo!

Jak wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji – od czasu uruchomienia e-usługi umożliwiającej zgłoszenie online narodziny dziecka do dziś – zarejestrowano tą drogą ponad 52 tys. maluchów.

- Od czerwca ubiegłego roku wystarczą do tego zaledwie dwa elementy: aktywny Profil Zaufany i dosłownie kilka minut wolnego czasu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Narodziny nowego członka rodziny można zgłosić ze szpitala, z domu lub innego, dowolnego miejsca – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji. na świecie.

Zgodnie z przepisami na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Kartę wystawia upoważniona do tego osoba, która odebrała poród (na przykład lekarz lub położna).

Przez lata rodzice mieli tylko jedną opcję - wizytę w urzędzie. Do dziś zresztą znane są anegdoty o rodzicach, którzy tak cieszyli się z narodzin, że przy urzędniku zupełnie przypadkowo zmieniali imię dziecka lub po prostu się mylili z nadmiaru emocji. Miała być Agnieszka, jest Agata - każdy zna taką historię.

Dziś to już raczej przeszłość, teraz rodzice mają wybór. Mogą iść do urzędu albo spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny i wybrać drogę internetową. I właśnie tę drugą opcję wybierają coraz częściej.

- Zainteresowanie naszą e-usługą nieustannie rośnie. Lipiec był rekordowy. Online zgłoszono wtedy dokładnie 4703 nowo narodzonych dzieci. To o 1029 maluchów więcej, niż w czerwcu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Od początku sierpnia rodzice skorzystali z tej możliwości już ponad cztery tysiące razy. 50-tysięczny maluch został zgłoszony online dokładnie 16 sierpnia około godziny 13 - dodaje szef resortu cyfryzacji.

Wystarczy Profil Zaufany

Przygotowując się do zgłoszenia online urodzenia dziecka załóż Profil Zaufany (jeśli jeszcze go nie masz – załóż go na stronie www.pz.gov.pl).

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej. Wszystko bez wychodzenia z domu. Profil to potwierdzenie naszej tożsamości i pewność dla urzędników, że po drugiej stronie ekranu faktycznie jest np. ten Jan Kowalski.

Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w całości drogą online - za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wystarczy, że w systemie bankowości elektronicznej twojego banku wypełnisz formularz o założenie Profilu Zaufanego. Operację potwierdzisz bankowym kodem autoryzacyjnym i gotowe. Na wskazany adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta.

Druga możliwość – załóż Profil Zaufany na stronie www.pz.gov.pl, a później – w ciągu 14 dni – potwierdź swoją tożsamość w punkcie potwierdzającym. W całej Polsce działa ponad 1500 takich punktów. Sprawdź, gdzie w twojej okolicy znajduje się najbliższy.

Jak to działa? - Na podstawie elektronicznego zgłoszenia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia oraz inne dokumenty. W pakiecie jest jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i (jeśli dziecko zostało zameldowane) także zaświadczenie o zameldowaniu - tłumaczy Marek Zagórski.

Rodzic następnie ma dwie możliwości: może albo osobiście udać się do urzędu i odebrać papiery lub wybrać wysyłkę drogą elektroniczną. Wtedy wszystkie dokumenty będą czekać w skrzynce ePUAP. To Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. To w dużym skrócie platforma służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej.

Kilka kroków i gotowe

Masz profil, teraz czas na kilka kroków w internetowym formularzu. Na stronie www.obywatel.gov.pl wybierz usługę "Zgłoś urodzenie dziecka". Po zalogowaniu, system poprosi o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie o zweryfikowanie twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To, czego potrzebujesz na tym etapie, to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców.

Warto pamiętać, że nie ma sformalizowanej listy imion, które możesz nadać dziecku, ale warto wziąć pod uwagę pewne ograniczenia. I tak nie możesz nadać dziecku więcej niż dwóch imion. Jednocześnie imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite i nie może mieć formy zdrobniałej. Zatem nie przejdzie Adamek lub Ewcia…

Zastanawiasz się nad imieniem? Sprawdź bazę imion na portalu www.dane.gov.pl

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Ostatni to podgląd wniosku i podpis - wspomnianym Profilem Zaufanym - wniosku. I już, gotowe.

Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha.

Jak zarejestrować dziecko?

Profil Zaufany i dziesiątki usług online

Co możesz załatwić mając Profil Zaufany, oprócz zgłoszenia narodzin dziecka?

- Mając Profil Zaufany możemy m.in. złożyć online wniosek o dowód osobisty lub zgłosić przez Internet utratę dokumentu tożsamości. Profil zaufany to m.in. jedyny sposób, by zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta – wylicza minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą podpisać plik JPK VAT, a przyszli przedsiębiorcy – założą działalność gospodarczą, a wszystko drogą elektroniczną – dodaje.

Profil Zaufany pozwala też wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która przyda się podczas wakacyjnych i powakacyjnych wyjazdów.

Profil Zaufany to też szansa, by załatwić online sprawy urzędowe dla swojej rodziny.