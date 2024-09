Dzieci w rwącym strumieniu. Dramatyczna akcja w Czechach

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę w Broumovie tuż przy granicy z Polską. Straż pożarna poinformowała o dzieciach, które wpadły do wezbranego strumienia i trzymały się jedynie gałęzi drzewa. Na szczęście udało się je wyciągnąć. Trafiły do szpitala.