Działo się we wtorek w nocy. "Zachód otruł Stalina". Rosyjscy komuniści chcą śledztwa

Filipiny oskarżyły chińską straż przybrzeżną o "niebezpieczne manewry", które doprowadziły do kolizji na Morzu Południowochińskim - donosi Reuter. Do kolizji doszło między filipińskim statkiem straży przybrzeżnej a chińską jednostką. Manila uzupełniała zapasy dla filipińskich żołnierzy na Morzu Południowochińskim. Rzecznik filipińskiej straży przybrzeżnej Jay Tarriela oświadczył we wtorek, że statek jednostki doznał niewielkich uszkodzeń strukturalnych. "Ich lekkomyślne i nielegalne działania doprowadziły do kolizji" - napisał Tarriela w poście na platformie X, dołączając wideo pokazujące zderzenie.