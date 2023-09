Działo się w czwartek w nocy. Japonia wyruszyła na Księżyc

Pentagon ogłosił kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy. Tym razem wśród obiecanego sprzętu znajdzie się kontrowersyjna amunicja przeciwpancerna ze zubożonego uranu, przeznaczona do czołgów Abrams. Według informacji podanych przez agencję Reutera wartość pakietu wyniesie 175 mln dolarów. Poza wspomnianą amunicją do Kijowa powędrują taktyczne systemy nawigacji powietrznej oraz dodatkowa amunicja do artyleryjskich systemów rakietowych wysokiej mobilności (HIMARS). Ambasada Rosji w Waszyngtonie nazwała decyzję przekazania amunicji ze zubożonego uranu "przejawem nieludzkości".