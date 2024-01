Działo się, gdy byłeś w pracy. Odebrali Amerykanom tankowiec Suez Rajan

Na autostradzie A4, na obwodnicy Krakowa, na odcinku węzeł Kraków Balice, doszło w czwartek do wypadku. Ciężarówka wpadła do rowu. Do zdarzenia doszło na 402 kilometrze drogi w kierunku Katowic. Kierowca samochodu ciężarowego zasłabł za kierownicą i stracił panowanie nad wozem. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Medycy podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Wezwano także śmigłowiec LPR, który zabrany pacjenta do szpitala.