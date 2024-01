Działo się, gdy byłeś w pracy. Korea Północna zbiera złom. Kim ma swój cel

Wrocławska policja opublikowała w piątek wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z dewastacją elewacji Synagogi Pod Białym Bocianem. 31 grudnia na drzwiach i ścianie świątyni pojawił się napis "Izrael zbrodniarze i mordercy". Rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu kom. Wojciech Jabłoński przekazał w piątek, że w tej sprawie policjanci prowadzą czynności. Nie udało się jednak do tej pory zatrzymać podejrzanego o to przestępstwo. To nie pierwszy w ostatnim czasie incydent, gdy we Wrocławiu niszczone są żydowskie symbole religijne. 14 grudnia w pobliżu Rynku uszkodzony został świecznik chanukowy. Sprawcy zostali złapani następnego dnia.