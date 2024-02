Działo się, gdy byłeś w pracy. Katastrofa lotnicza na Florydzie

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Organizacji Narodów Zjednoczonych badał w piątek sprawę wniesioną przez Ukrainę kilka dni po inwazji Rosji. Kijów oskarża Moskwę o naruszenie konwencji o ludobójstwie. Broniący się po napaści kraj twierdzi, że Rosja złamała zapisy z 1948 roku, wykorzystując sfabrykowane twierdzenia o ludobójstwie we wschodnich obwodach Ługańska i Doniecka jako pretekst do ataku. Ukraina oskarża także Moskwę o "planowanie aktów ludobójstwa". Moskwa odrzuca te zarzuty, argumentując w ubiegłym roku, że sąd powinien w całości odrzucić roszczenia Kijowa. Trybunał nadal rozważa, czy jest właściwy do rozpoznania sprawy. Sąd nakazał Rosji zaprzestanie działań wojskowych na Ukrainie do czasu zakończenia postępowania sądowego już w pierwszych tygodniach wojny, w marcu 2022 roku.