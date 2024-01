Działo się, gdy byłeś w pracy. Katastrofa kolejki górskiej w Tyrolu

Do dramatycznego wypadku doszło we wtorek w austriackiej miejscowości Ötz w Tyrolu. Na linę nośną kolejki górskiej Acherkogelbahn w ośrodku narciarskim Hochoetz spadło drzewo. Rozbiła się gondola, w której przebywały cztery osoby. Wszyscy pasażerowie zostali poważnie ranni. Jak poinformował rzecznik regionu narciarskiego Hochoetz, do awarii doszło między ósmą a dziewiątą podporą infrastruktury. Dostęp do miejsca wypadku jest utrudniony. Obiekt został tymczasowo zamknięty, a osoby podróżujące innymi wagonikami zostały ewakuowane.