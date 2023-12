Działo się, gdy byłeś w pracy. Gujana w strachu. Wenezuela oderwie kawał kraju?

Greccy plantatorzy, specjalizujący się w uprawie oliwek, są w rozpaczy. Przyszedł czas, gdy muszą zmierzyć się z gorszymi plonami,, ale także walczyć z bezwzględnymi złodziejami. Jak opisał we wtorek "Guardian", producenci podejmują ekstremalne kroki, instalując kamery i urządzenia śledzące GPS na drzewach, rozważają też zatrudnienie prywatnej ochrony. Z taką nieuczciwością w Grecji nie mieli do czynienia nigdy. Niektórzy rolnicy są okradani nawet z tony lub więcej oliwek. Złodzieje atakują w nocy. Używają cichych elektrycznych pił łańcuchowych do cięcia całych gałęzi, które ładują na pickupy. Grecka policja potwierdziła agencji Reuters, że w tym roku w całym kraju nastąpił gwałtowny wzrost liczby kradzieży oliwek. Grecja jest trzecim co do wielkości producentem oliwy z oliwek na świecie, po Włoszech i Hiszpanii. Tegoroczna produkcja tego przysmaku spadnie o 50 proc. do około 170 tysiąca ton. Plony będą najniższe od lat, głównie z powodu zmiennych warunków pogodowych, w tym burz, susz i gwałtownie rosnących temperatur.