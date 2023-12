Działo się, gdy byłeś w pracy. Baza otwarta. Decyzja rozwścieczy Pekin

Najważniejszym światowym wydarzeniem piątku jest trwający w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, szczyt klimatyczny COP28. Dla uczestniczących w zdarzeniu 198 państwach, a także dla przedstawicieli 3 tysięcy światowych organizacji i społeczności, jest on okazją do pierwszego globalnego podsumowania postępu prac nad porozumieniem paryskim, które miało radykalnie zreformować podejście świata do spraw klimatu i wynikających z jego zmian zagrożeń. Już jednak teraz wiadomo, że dotychczasowe działania są niewystarczające. Emisje gazów cieplarnianych trzeba ograniczyć o 43 proc. do 2030 roku, aby ograniczyć wzrost globalnej średniej temperatury do 1,5 st. C.