Działo się, gdy byłeś w pracy. Austriacy zapobiegli tragedii w Wiedniu

25-letni obywatel Ukrainy usiłował w poniedziałek uciec z Polski do Londynu. Został rozpoznany i zatrzymany na poznańskim lotnisku Ławica. Był poszukiwany za oszustwa internetowe. Straż graniczna zidentyfikowała go tuż przed odlotem do Londynu. Mężczyzna chciał świadomie uniknąć odpowiedzialności karnej. Policja poszukiwała go od stycznia na zlecenie lubelskiej prokuratury. Według śledczych dzięki oszukiwaniu w internecie mężczyzna zdobył nielegalnie ponad 200 tysięcy złotych. Grozi do ośmiu lat więzienia.