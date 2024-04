Działania Kremla nie przynoszą skutków. Rosja wymiera

Kreml przekonuje, że robi wszystko, by podnieść wskaźnik urodzeń. Uruchomiono państwowy program "Demografia", który wart jest niemal bilion dolarów. Podczas oficjalnych wystąpień Władimir Putin apelował do swoich rodaków "do urodzenia 8 dzieci, jak za czasów starożytnej Rusi". - Rosja stoi przed najtrudniejszymi wyzwaniami demograficznymi i aby je pokonać, konieczne jest wskrzeszenie tradycji rodzin wielodzietnych - stwierdził w swoim wystąpieniu. Jednak żadne z tych działań nie przynosi oczekiwanych efektów.