Działacze Samoobrony będą bronić ziemi Leppera przed komornikiem. "Był wielki, zasługuje na szacunek"

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, aby ziemia Andrzeja Leppera trafiła w jakieś przypadkowe ręce. Był wielkim człowiekiem i należy mu się pamięć oraz ochrona dziedzictwa - mówi Lech Kuropatwiński, obecny przewodniczący Samoobrony. Deklaruje, że syn Andrzeja Leppera, Tomasz, któremu grozi komornicza licytacja z ojcowizny może liczyć na wsparcie dawnych towarzyszy ojca.

- Może to będzie jakaś zbiórka pieniędzy, czy manifestacja. Zrobimy wszystko by nie dopuścić do przejęcia gospodarstwa Andrzeja Leppera - deklaruje w rozmowie z WP Lech Kuropatwiński. Dodaje, że są jeszcze osoby pamiętają dokonania wodza Samoobrony i są gotowe do poświęceń w obronie jego pamięci. W 6. rocznicę. śmierci Leppera przy jego grobie zgromadziło się 300 osób.