Dziadek porwanej Mii boi się o wnuczkę. "Nie wiem, jakie zamiary ma rodzina Ingebrigta?"

- Nie dość, że moja córka została zamordowana, że to ja znalazłem jej ciało w mieszkaniu to jeszcze miałem świadomość tego, że być może już nigdy nie zobaczę kochanej wnusi. Cały ten czas spędziłem w komendzie powiatowej w Oświęcimiu, na bieżąco byłem informowany o podjętych działaniach i ich rezultatach. Kiedy wróciłem do domu dotarła do mnie informacja o zatrzymaniu sprawcy porwania i odnalezieniu wnuczki. To była chwila zarówno ulgi jak i niewiadomej, co dalej - opowiada WP pan Marek.