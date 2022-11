Dyspensa na 11 listopada. Czy w Święto Niepodległości można jeść mięso? Biskupi zdecydowali

Dyspensa na Święto Niepodległości. Kto w piątki może jeść mięso pomimo zakazu?

Zgodnie z zapisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, nakaz powstrzymania się od jedzenia mięsa w piątki nie obowiązuje dzieci do 14. roku życia oraz osób starszych, które ukończyły 60 lat. Dokument wskazuje również, którzy katolicy są zobowiązani do "wstrzemięźliwości" i postu w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa. To osoby między 18. a 60. rokiem życia.