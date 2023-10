Dyrektor TVP3 Lublin domaga się przeprosin. Chodzi o ujawnione "instrukcje"

Dyrektor TVP3 Lublin Ryszard Montusiewicz domaga się przeprosin od kandydata Trzeciej Drogi Jakuba Stefaniaka. Dał mu na to czas do czwartku do godz. 12. O co chodzi? O wpis Stefaniaka o instrukcjach, jakich miał swoim podwładnym przekazywać dyrektor Montusiewicz w sprawie relacjonowania Marszu Miliona Serc.