Dym z pożarów w Australii okrąży Ziemię. Szokujące zdjęcie NASA

Dym z niszczycielskich pożarów, pustoszących Australię, wkrótce okrąży Ziemię i powróci nad kontynent - uważa NASA. Takich okrążeń może być więcej niż jedno. Dymy zmieniają też warunki atmosferyczne kraju, nad którym się znajdują.

"Prawdopodobnie dymy okrążą Ziemię co najmniej raz" - podaje BBC News za NASA .

Jak to możliwe? Pożary w Australii doprowadziły do powstania niezwykle dużej liczby zdarzeń pirokumulonimbusowych. To burze z piorunami, które powstają w wyniku unoszenia się popiołu, dymu i płonącego materiału przez gorące powietrze. Gdy te materiały się ochładzają, powstają chmury, które zachowują się jak tradycyjne burze z piorunami, ale bez towarzyszących opadów.