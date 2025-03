Dwuletnie dziecko porażone prądem. Dramatyczna akcja ratunkowa pod Opocznem

Dramatyczna walka o życie dwulatka prowadzona była we współpracy z dyspozytorem medycznym. Gdy rodzice skontaktowali się ze stacją pogotowia, by wezwać pomoc do porażonego prądem dwulatka, który przestał oddychać, ratownik na linii zaczął udzielać im wskazówek, jak przywrócić dziecku krążenie.