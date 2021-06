"Dwóch synów straciłem, trzeciego nie stracę". Banaś zapowiada, że w sporze z PiS "jest gotowy na wszystko"

Zdaniem osób znająch Banasia od kilku dekad, uderzenie przez służby w jego rodzinę, "przelało czarę goryczy". - Gdyby to on był zaatakowany, on osobiście, to by nie reagował tak ostro, tak zdecydowanie, z taką determinacją - mówi Edward Nowak, z którym Banaś działał jeszcze w "Solidarności". - Gdyby nie zaatakowano rodziny, zastanawiam się czy by reagował. No mam wątpliwości - dodaje.