Dwóch 14-latków winnych morderstwa 13-latka. Powodem zbrodni kłótnia w internecie

13-latek zabity po kłótni w internecie. Sąd nie miał wątpliwości

"Właściwie szczerze nienawidzę tego dzieciaka, gdybym go teraz zobaczył, prawdopodobnie zabiłbym go albo coś takiego" – stwierdził w wymienianych wiadomościach jeden z napastników. 14-latka z kolei pisała o tym, że Olly zasłużył na to, co go spotka i będzie to jego "karma".