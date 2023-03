Dwie nastolatki potrącone na pasach

Do wypadku doszło we Włodawie w sobotę o godz. 19:15. "Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie wpłynęło zgłoszenie o potrąceniu dwóch dziewczynek w wieku 14 lat przez samochód dostawczy typu auto-laweta. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych przy al. Piłsudskiego" - informują strażacy.