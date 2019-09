Dwa wilki zastrzelone. Cicha wojna myśliwych, a chodzi o pieniądze

W obu ostatnich przypadkach zastrzelenia wilków tropy śledztw prowadzą do myśliwych. Według policji i przyrodników motywem zabicia zwierząt jest cicha wojna z chronionym gatunkiem. Chodzi o duże pieniądze za zwierzynę, którą zjadają te drapieżniki.

- Ogrom włożonej przez wielu ludzi pracy, miesiące badań, obserwacji na nic. Ktoś go zabija, odcina mu łeb, zakopuje jego obrożę głęboko pod ziemię. Brak mi słów. Tylko krzyczeć się chce - komentuje sprawę zabicia wilka Miko Izabela Całuś. To weterynarz, która w ubiegłym roku uratowała wilka o imieniu Miko od śmierci po zderzeniu z samochodem.

Po rehabilitacji wilk powrócił do sił. Przeszedł kilkaset kilometrów, by osiedlić się w woj. opolskim. Tam został zastrzelony. Sprawca zdjął mu obrożę z nadajnikiem GPS i zakopał. Wilk o imieniu Kosy był największym samcem widywanym w Roztoczańskim Parku Narodowym. Zginął kilka dni temu na pograniczu parku narodowego, a strzał padł z myśliwskiej ambony.

Kto zabił wilki? Głównym podejrzanym myśliwi

- Jeśli to zrobił nasz myśliwy, na pewno poniesie surowe konsekwencje. Strzelanie do wilków to kłusownictwo - mówi WP Andrzej Wojtyło, prezes koła łowieckiego "Słonka". Na jego terenach znaleziono wilka Kosego. Prezes dodaje, że osobiście sprawdził książkę wpisów na polowanie. W dniu, kiedy do strzelano do wilka, żaden myśliwy oficjalnie nie polował w tym miejscu.