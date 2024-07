Oświadczenie majątkowe Dworczyka. Jedna pozycja zwraca uwagę

Z oświadczenia majątkowego europosła PiS dowiadujemy się, że jedyne jego oszczędności to ok. 2 tys. złotych i ok. 150 euro. Jedyną nieruchomością wykazaną przez Michała Dworczyka jest działka rolna o wartości ok. 20 tys. złotych. W pozostałych miejscach wpisano "nie dotyczy".