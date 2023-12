Duży dom i dwa mieszkania. Jest oświadczenie majątkowe Ryszarda Petru

Z dokumentów wynika, że to może być nowa inwestycja, bo wskazano że tytułem prawnym jest umowa przedwstępna z terminem zawarcia umowy przyrzeczonej do 27.11.2023 roku i chodzi o ½ udziału. Polityk dysponuje również mieszkaniami. Większe ma 98,52 m kw, a jego wartość została oszacowana na 3,5 mln zł. Wartość mniejszego - o powierzchni 72,7 m kw - to około 1,1 mln zł.