Duże utrudnienia dla kierowców w Gdyni. Na Estakadzie Kwiatkowskiego trwają prace

Korki na Estakadzie

Kierowcy na Estakadzie Kwiatkowskiego stoją na odcinku w kierunku portu od zjazdu z Obwodnicy Trójmiasta do ulicy Morskiej. Opóźnienie może wynieść tam ok. 13 minut. Nieco krócej postoją kierowcy na odcinku w stronę centrum od zjazdu z Estakady do portu, po Morską. Korki są też na bocznych ulicach od Estakady: na ulicach Hutniczej i Puckiej.