Duże firmy wspierają Dostępność Plus. Które i w jaki sposób?

Kiedy tankujemy samochód, dzwonimy do bliskich, robimy zakupy albo korzystamy z usług banku, nie myślimy raczej o potrzebach osób starszych czy z niepełnosprawnościami. Tymczasem swoistym patronem tych wszystkich sytuacji może być (i jest!) dostępność. Jak to możliwe? Wszystko dzięki Partnerstwu na rzecz Dostępności stworzonemu przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR). Co to takiego i co ma wspólnego z takimi spółkami jak PKN Orlen, PESA czy Poczta Polska?

(materiały partnera)

Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw trzeba wyjaśnić, czym w ogóle jest dostępność. Słowo to jest dziś używane przede wszystkim w kontekście dóbr i usług, które muszą być tak skonstruowane, że bez problemu skorzysta z nich całe społeczeństwo.

Bez względu na to, czy mówimy o osobach w pełni sprawnych czy też z niepełnosprawnościami, młodych czy starszych, osobach samodzielnie prowadzących gospodarstwo domowe czy rodzicach z małymi dziećmi. Aby dostępne rozwiązania mogły powstawać, potrzebna jest inicjatywa i koordynacja ze strony rządu. I to właśnie się dzieje.

Wyjątkowe zagadnienie

- Jestem dumny, że mogę kierować resortem, który zajmuje się rozwojem Polski. Wszechstronnym, zrównoważonym i równomiernie obejmującym każdy zakątek kraju. Takie same możliwości korzystania z niego muszą mieć wszyscy Polacy – mówi Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. – Dlatego moje ministerstwo pilotuje rządowy program Dostępność Plus, który zajmuje szczególne miejsce w działaniach całego rządu z panem premierem Mateuszem Morawieckim na czele – dodaje Kwieciński.

- Warto zauważyć, że dostępność to nie tylko rządowy program i rządowe działania. Dostępność jest wyjątkowym zagadnieniem. Aby Polska była dostępna, potrzebne jest zaangażowanie nie tylko rządzących, ale wszystkich Polaków. Szczególnie ważne jest to, czy w program włączą się firmy i instytucje. To w nich drzemie ogromny dostępnościowy potencjał – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister inwestycji i rozwoju, która nadzoruje program Dostępność Plus.

Czym jest Partnerstwo na rzecz Dostępności?

Aby spoić działania instytucji, które chcą być dostępne, powstało Partnerstwo na rzecz Dostępności. Jest to deklaracja współpracy podpisywana pomiędzy MIiR a konkretnym zainteresowanym, który zobowiązuje się, że będzie działał na rzecz dostępności i kierował się zasadami dostępności w prowadzonej działalności. W momencie powstawania artykułu (11 lutego 2019 r.) na liście Partnerów Dostępności jest aż 131 różnych instytucji!

Są to rozmaite fundacje, stowarzyszenia, urzędy miast, ale także duże znaczące firmy, takie jak Poczta Polska, PESA Bydgoszcz, PKN Orlen, bank BGŻ BNP Paribas, Carrefour Polska, czy Orange Polska. Zapytaliśmy, dlaczego zdecydowały się podpisać ten dokument. Z ich odpowiedzi wynika, że zwracanie uwagi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i tworzenie udogodnień dla nich od lat wpisuje się w ich działania. Ale Partnerstwo na rzecz Dostępności jest wyjątkową platformą do dialogu i wymiany doświadczeń.

Namacalne zmiany

Najważniejsze jednak są namacalne efekty dołączenia do Partnerstwa. W przypadku każdej z firm robią gigantyczne wrażenie i jest ich naprawdę mnóstwo. W tym artykule opisujemy najciekawsze i najważniejsze z nich. – W naszych hipermarketach oferujemy usługę tłumacza migowego – mówi Robert Noceń, sekretarz generalny Carrefour Polska.

Jak dodaje, Carrefour proponuje rabaty osobom po 60. roku życia, które posiadają Kartę Seniora, a także rodzinom wielodzietnym z Kartą Dużej Rodziny. - Z myślą o rodzinach wprowadziliśmy też w naszych hipermarketach Kasy Rodzinne Carrefour, przy których zorganizowany jest kącik dla najmłodszych, pozwalający dzieciom na zabawę podczas pobytu w sklepie z rodzicami – wyjaśnia Noceń.

Pracownicy z niepełnosprawnościami

To jeszcze nie wszystko - dla sieci Carrefour pracuje dziś ponad 600 osób z niepełnosprawnościami! O pracownikach z niepełnosprawnościami wspomina także Poczta Polska – u pocztowego giganta jest ich obecnie około 1500, a do końca 2019 r. powinno być kolejnych 400. Jakie jeszcze prodostępnościowe działania podejmują pocztowcy?

- Przede wszystkim zwiększamy dostępność architektoniczną naszych placówek, w których większości już teraz są udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi tu m.in. o podjazdy, wejścia równe z poziomem chodnika czy automatyczne podnośniki. Do tego brak progów w drzwiach wejściowych i na salach, w których obsługiwani są klienci, obniżone okienka oraz skrzynki pocztowe, których wysokość umożliwia nadawanie przesyłek przez osoby poruszające się na wózkach – odpowiada Paweł Krawiec, kierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej Poczty Polskiej.

Faktury w alfabecie Braille’a

Krawiec wymienia też jako element dostępności realizację projektu darmowego wi-fi. Dzięki niemu z bezpłatnego dostępu do internetu można dziś korzystać w 3800 placówkach pocztowych w całej Polsce. A skoro już przy internecie i łączności jesteśmy, co do powiedzenia o dostępności ma operator Orange Polska?

- Do obsługi klientów z niepełnosprawnością przygotowaliśmy ponad 150 salonów. Zapewniamy w nich m.in. dostęp bez barier architektonicznych, stanowisko z niskim biurkiem, odpowiednio przeszkolonych konsultantów. W każdym naszym salonie umożliwiamy wydruk dokumentów powiększoną czcionką czy zamówienie faktur w alfabecie Braille’a – wymienia Witold Drożdż, członek zarządu Orange Polska ds. strategii i spraw korporacyjnych.

Festiwal muzyczny… z audiodeskrypcją!

- W wybranych salonach klienci niesłyszący mogą skorzystać z tłumacza języka migowego. Także nasza strona internetowa staje się coraz bardziej dostępna. Staramy się także, by Orange Warsaw Festiwal był miejscem dostępnym dla wszystkim fanów. Przygotowano m.in. specjalną kategorię biletów, które uprawniają do wejścia na imprezę z osobą wspierającą, skorzystania z wyznaczonego miejsca parkingowego czy platform w pobliżu obu scen. Oferowana jest również audiodeskrypcja wybranych koncertów – dodaje Drożdż.

Do sklepu, na pocztę czy salonu operatora trzeba też jakoś się dostać. A kiedy myślimy o transporcie, nasuwa się PESA Bydgoszcz. – W naszym, jako producenta pojazdów szynowych, pociągów i tramwajów, przypadku wiele rozwiązań wynika z norm dotyczących przystosowania pojazdów do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami – zauważa Maciej Grześkowiak, szef zespołu PR PESA Bydgoszcz. - Stąd specjalne wejścia, windy, rampy, przestrzeń pasażerska czy toalety przeznaczone dla pasażerów z niepełnosprawnościami. Myślimy też oczywiście o podróżnych z dziećmi czy osobach starszych – podkreśla Grześkowiak.

Przewijaki w wagonach

Wśród wymienionych przez niego usprawnień dla tych grup trzeba wymienić np. montowane w pojazdach przewijaki dla niemowląt oraz kąciki zabaw dla dzieci. A jeśli ktoś woli transport kołowy od szynowego, na liście prodostępnościowych instytucji jest też doskonale się z nim kojarzący PKN Orlen.

- Na naszych stacjach paliw likwidowane są bariery architektoniczne. 1350 stacji ma toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na ponad 1000 stacji wydzielone są specjalne miejsca parkingowe, dostosowane są również podjazdy. We współpracy z Fundacją Integracja opracowany został system szkoleń z obsługi osób z niepełnosprawnościami; przeszli je wszyscy sprzedawcy na stacjach paliw. W ostatnich latach przeszkolonych zostało ponad 30 tys. pracowników stacji! – podkreśla Joanna Zakrzewska, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej PKN Orlen.

Dostępność na bank!

Ostatnim z naszych rozmówców jest BGŻ BNP Paribas. - Obecnie placówki Banku przechodzą proces audytów i certyfikacji pod kątem dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. 5 oddziałów banku ma certyfikat „Obiekt bez barier” przyznawany przez Fundację Integracja. Pracujemy nad tym, by było ich jeszcze więcej – mówi Marta Krawczyńska, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w banku BGŻ BNP Paribas.

- Udogodnienia dla rozmaitych grup sukcesywne wprowadzamy na wszystkich obszarach naszej działalności. Niedawno udostępniliśmy osobom niedowidzącym możliwość zamówienia przekładu na alfabet Braille’a wzorów umów podstawowych produktów dla klientów indywidualnych. Wystarczy przyjść do oddziału banku lub zadzwonić na infolinię i poinformować o takiej potrzebie. Umowa zostanie dostarczona w ciągu 7 dni - dodaje Krawczyńska.

Mówiąc o programie trzeba sobie zadać pytanie o pieniądze. Otóż wartość inwestycji wpisujących się w Program Dostępność Plus i realizujących jego cele wyniesie w latach 2018-2025 ok. 23 mld złotych. Źródłem jego finansowania będą przede wszystkim fundusze europejskie oraz środki z budżetu państwa i samorządów.

Jak widać, Partnerstwo na rzecz Dostępności to niesamowicie ważna inicjatywa. Dzięki współpracy wszystkich jej uczestników Polska ma szansę stać się miejscem przyjaznym i wolnym od barier. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym istotnym dokumencie, a może nawet zostać partnerem dostępności, koniecznie kliknijcie: Rządowy program z poparciem biznesu