Dutkiewicz ostro o Sutryku. "Standardy sięgnęły podłogi"

- To przedziwne kupno domu, to afera Collegium Humanum, to na przykład sto kilkadziesiąt synekur dla różnej maści polityków wspieranych finansami publicznymi przez spółki miejskie. Rocznie jest to równowartość jednego przedszkola. Jacek Sutryk przez pięć lat zabrał Wrocławiowi pięć budynków przedszkolnych poprzez te sto kilkadziesiąt synekur - ocenił Dutkiewicz.