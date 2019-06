Duszki, sprajty. Zaobserwowano zagadkowe zjawisko w czasie burzy

Przez Polskę od kilku dni przechodzą gwałtowne burze. We wtorek wieczorem w trakcie wyładowań zaobserwowano inne, niezwykle rzadkie do zaobserwowania zjawisko. Nad superkomórkami burzowymi pojawiły się "sprajty".

Sprite, duszek, chochlik, elf, krasnoludek, czy nawet gnom - wszystkie określenia dotycza jednego zjawiska. To wielkoskalowe wyładowanie elektryczne do jonosfery w postaci czerwonych błysków, które mogą przybierać różne kształty. Czasami wyglądają jak sztuczne ognie lub fajerwerki nad chmurami.

Red Sprite powstaje ponad aktywnym systemem burzowym i jest powiązany z wyładowaniami z chmury do gruntu oraz pomiędzy chmurami. Zaobserwować można je niezwykle rzadko z dwóch powodów.

Są często zasłaniane przez kowadła chmur, poniewać występują powyżej nich. Występują na wysokości od 40 do 90 kilometrów nad powierzchnią ziemi. By je lepiej zobaczyć, zaczęto nawet prowadzić obserwację "duszków" z kosmosu.

Poza tym czas trwania zjawiska to od kilku do kilkudziesięciu milisekund, czyli nawet krócej niż wyładowanie wywołującego je pioruna.

Bardzo długo naukowcy nie wiedzieli, co to właściwie jest. Dopiero 6 lipca 1989 roku udało się uwiecznić "duszki" w czerni i bieli, a 4 lipca 1994 roku w kolorze.

W trakcie lat badań okazało się, że wyładowania te mogą mieć nawet od 50 do 100 kilometrów szerokości, a ich objętość może przekraczać 10 tysięcy kilometrów sześciennych - czytamy na portalu twojapogoda.pl.

Wciąż jednak "sprajty" skrywają tajemnice do odkrycia.

Okazuje się jednak, że zostały zaobserwowane we wtorek nad polskim niebem. "Złapałem na filmie jedno wyładowanie do jonosfery w postaci duszka red sprite. Więcej nie udało się złapać z uwagi na rozrastające się w moją stronę kowadła burzowe zarówno superkomórek burzowych (nad którymi zarejestrowałem sprajty) nad zachodnią Polską, które przyniosły rekordowy grad o średnicy 8-10cm(!) oraz rozległego systemu burzowego we wschodnich Niemczech (gdzie podejrzewam też występowały duszki)" - pochwalił się Leszek Bartczak na swoim profilu na Facebooku "Piorunująco".